(Überschrift, 1. Absatz (letzter Satz) Anzahl berichtigt: "acht Monate")

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Münchner Wirecard-Prozess zeichnet sich eine Verlängerung über die eingeplanten 100 Verhandlungstage hinaus ab. "Das Gericht denkt über eine Beweisaufnahme bis in den Februar nach", sagte ein Gerichtssprecher. An diesem Donnerstag geht das Verfahren nach 58 Prozesstagen in die erste längere Pause. Einen Beweis, dass der frühere Vorstandschef Markus Braun am mutmaßlichen Milliardenbetrug bei dem 2020 zusammengebrochenen Dax -Konzern beteiligt gewesen sein könnte, hat das Verfahren auch nach acht Monaten Verhandlungsdauer nicht zutage gefördert.

Brauns Verteidiger warten im Verfahren um den größten Bilanzskandal in Deutschland seit 1945 weiter auf eine Entscheidung des Gerichts über einen Berg von weit über 400 Beweisanträgen, mit denen die Anwälte die Unschuld ihres Mandanten belegen wollen. An der Ausgangssituation hat sich seit dem Prozessauftakt am 8. Dezember 2022 quasi nichts geändert: Braun beteuert seine Unschuld, seine Verteidiger beschuldigen den Mitangeklagten und Kronzeugen Oliver Bellenhaus als Lügner. Der frühere Wirecard-Chefbuchhalter als dritter Angeklagter schweigt.