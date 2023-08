Merck KGaA steigen - Zahlen überstrahlen Prognosesenkung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein gesenkter Ausblick hat die in diesem Jahr bereits arg gebeutelten Anleger von Merck KGaA nur kurz verunsichert. Die Aktien des Spezialchemie- und Pharmakonzerns waren zu Handelsbeginn am Donnerstag zunächst um mehr als ein Prozent gefallen, drehten dann aber rasch ins Plus. Die Anleger hätten sich schnell auf die positiven Aspekte der mit den neuen Jahreszielen präsentierten Zahlen zum zweiten Quartal konzentriert, sagten Börsianer.

Die Merck-Papiere stiegen bis zum späten Vormittag um 2,7 Prozent auf 163,35 Euro. Damit zählten sie zu den besten Werten im deutschen Leitindex Dax , der zuletzt um mehr als ein Prozent fiel.