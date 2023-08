Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an deren Entwicklung die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Seit vergangenen Sommer hat die EZB ihre Leitzinsen zur Bekämpfung der hohen Inflation deutlich angehoben. Zuletzt hatte sie Ende Juli die Zinsen erhöht. Das weitere Vorgehen ließ die Notenbank jedoch offen./jsl/jkr/jha/

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die Preise auf Unternehmensebene stärker als erwartet gesunken. Im Juni gaben die Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,4 Prozent nach, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 3,2 Prozent gerechnet. Damit sind die Preise den zweiten Monat in Folge im Jahresvergleich gesunken. Im Mai waren sie um 1,6 Prozent gefallen.

