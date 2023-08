Dollar und Zinsen drücken: Kleiner Ausverkauf am Silbermarkt!

Eigentlich sah es beim Silberpreis ganz gut aus. Charttechnisch rückte die Marke von 26 US-Dollar wieder in den Fokus. Doch dann brach ein Sturm an den Anleihemärkten aus, der eine Folge von zwei Faktoren war: zum einen stufte die Rating-Agentur Fitch die USA ab ( siehe gestrigen Beitrag ). Zum anderen scheint die US-Wirtschaft weiter robust und die Märkte reagieren darauf, dass das ZInshoch vielleicht doch noch nicht erreicht wurde. Die Federal Reserve könnte doch noch die Zinsen weiter erhöhen. Heute morgen notierte die zehnjährige US-Rendite jedenfals bei 4,15 Prozent und ist damit mustergültig ausgebrochen. Gleichzeitig wurde ein neues Jahreshoch markiert. Solche Trendbewegungen sind am Anleihemarkt oft hartnäckiger als bei Aktien und könnten daher in den kommenden Wochen zu einer Dauerbelastung für die Aktienmärkte, aber auch die Edelmetalle werden. Dazu kommt: Mehr Rendite im US-Raum bedeutet auch, dass der Dollar wieder stärker wird. Und das belastet die Rohstoffmärkte enorm.

Aktien geben deutlich nach!

Dabei lohnt sich auch der Blick auf die Aktien aus dem Silbersektor. Die gaben gestern zumeist zwischen drei und sieben Prozent nach. Eine Ausnahme bildete SilverCrest Metals (5,94 CAD; 4,11 Euro; CA8283631015) das hatte aber nichts mit dem Silberpreis, sondern viel mehr mit einer Analystenmeinung zu tun. So stufte Stifel die Aktie ab und verwies auf geringere Silbergrade in den Reserven und höhere Produktionskosten. Die Aktie verlor mehr als ein Fünftel an Wert. Das neue Stifel-Kursziel lautet 8,25 CAD, nach zuvor 13,50 CAD. Am Jahrestief befindet sich auch die Aktie von GR Silver Mining (0,04 CAD | 0,03 Euro; CA36258E1025). Das Unternehmen mit dem Hauptprojekt Plomosas in Mexiko kommt gerade einmal auf einen Börsenwert von knapp 14 Mio. CAD. Dabei konnte man die Ressource jüngst fast verdoppeln (siehe hier). Die Analysten von Echelon haben ein Kursziel von 0,50 CAD (mehr hier) ausgegeben. Hier besteht als viel Potenzial für mutige Anleger.