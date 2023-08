EWE kündigt Senkung des Strompreises in Grundversorgung an

OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Energiekonzern EWE hat einen niedrigeren Strompreis in der Grundversorgung angekündigt. Betroffen sind mehr als 300 000 Kunden, wie das Unternehmen aus Oldenburg am Donnerstag mitteilte. Zum 1. Oktober soll der Arbeitspreis um rund sechs Prozent auf etwa 37 Cent pro Kilowattstunde brutto fallen. Damit spart ein Durchschnittshaushalt rund 60 Euro im Jahr. Der vom Verbrauch unabhängige jährliche Grundpreis bleibt gleich. Der Gaspreis ändert sich nicht. EWE hatte in diesem Jahr im April und Juli die Preise für Strom und Gas in der Grundversorgung gesenkt./lkm/DP/zb