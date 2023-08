Der Zinsgipfel ist in Sichtweite, niedrigere Zinsen vorerst nicht

München (ots) -



- Interhyp Bauzins-Trendbarometer August: Befragte Expertinnen und Experten

trauen insbesondere der EZB weitere Zinsschritte zu

- Kaufinteressenten können Kaufpreise gut verhandeln

- Tipp: Finanzierung energetischer Sanierungsmaßnahmen von Anfang an in

Kaufvorhaben einkalkulieren



Mit den jüngsten Zinsschritten der Notenbanken Ende Juli scheint der Zinsgipfel

in greifbarer Nähe. In den kommenden Monaten müssen Immobilieninteressierte mit

einem ähnlichen Zinsniveau rechnen wie aktuell. "Kaufinteressierte und Verkäufer

von Immobilien kommen zunehmend im 'neuen Normal' an: Die starke Zurückhaltung

der vergangenen Monate weicht immer mehr der Akzeptanz des veränderten

Zinsniveaus, das sich für zehnjährige Hypothekendarlehen in den kommenden Wochen

weiterhin zwischen 3,5 und 4,0 Prozent bewegen wird", sagt Mirjam Mohr,

Vorständin Privatkundengeschäft der Interhyp AG. Die für August im

Bauzins-Trendbarometer befragten Zinsexpertinnen und -experten prognostizieren

angesichts der anhaltenden Inflation und zunehmender Konjunkturrisiken eine

Seitwärtsbewegung beim Baugeld bis Herbst - Schwankungen inklusive.