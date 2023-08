Köln (ots) -



- Noch im Jahr 2021 verzeichnete die deutsche Stahlbranche Rekordgewinne und

auch im vergangenen Jahr wurden noch zufriedenstellende Ergebnisse erzielt.

Das Jahr 2023 wird jedoch deutlich herausfordernder.

- Die Quartalsprognosen der Produzenten und Weiterverarbeiter haben sich

merklich verschlechtert. Atradius beobachtet zudem erste Anzeichen für

künftige Zahlungsengpässe.

- Mittelfristig geraten vor allem kleinere Firmen unter Druck - langfristig

jedoch drohen der gesamten Branche erhebliche Probleme.



Bislang hat sich die deutsche Stahl- und Metallbranche in der Wirtschaftskrise

gut geschlagen: Trotz der enorm gestiegenen Energiekosten haben die Produzenten

hohe Gewinne eingefahren. "Doch das Blatt wendet sich jetzt", sagt Frank

Liebold, Country Director Germany bei Atradius. "Die Nachfrage bricht spürbar

ein und erste Anzeichen für künftige Liquiditätsprobleme werden sichtbar", so

der Risikoexperte.





"Das Jahr 2021 war ein Boom-Jahr für die Branche", sagt Liebold. "Nachdem dieNachfrage nach Stahl und Metall im ersten Corona-Jahr merklich zurückgegangenwar, kam der anschließende Aufschwung viel schneller als erwartet. Die Firmenkamen mit der Produktion kaum hinterher und die Verkaufspreise stiegen."Bis in die ersten Monate des Jahres 2022 hinein profitierten dieStahlproduzenten von dem Aufschwung - dann kam der Krieg in der Ukraine unddamit steigende Preise und Rohstoffknappheit. "Seit dem 3. Quartal 2022 habensich die Prognosen der Firmen im Stahlsektor merklich verschlechtert", soLiebold. "Die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2023 zeigen eine deutlicheMarktabschwächung hinsichtlich Nachfrage und Preisen. Ich gehe davon aus, dass2023 ein schwieriges Jahr werden wird", so der Deutschland-Chef von Atradius.Bei den Schadenmeldungen ist im ersten Halbjahr sowohl bei der Fallzahl wie auchbei der Schadenssumme bereits ein deutlicher Anstieg zu erkennen.Nach dem Aufschwung kommt die KriseDarauf weisen auch erste Veränderungen im Zahlungsverhalten der Firmen hin."Unsere Underwriter beobachten aktuell, dass die Unternehmen ihre Zahlungszieleim Einkauf immer häufiger verlängern. Die Firmen sorgen sich also offenbar umihre Liquidität und versuchen so, mehr Spielraum zu bekommen", sagt Liebold.Das gelte besonders für Unternehmen mit Abnehmern imAutomotive-Zuliefererbereich - neben den Branchen Bau und Maschinenbau einer derdrei wichtigsten Abnehmersegmente der Stahlproduzenten: "Die Automobilbrancheprofitierte bisher noch von Nachholeffekten aus der Corona-Zeit und rechnete miteiner weiteren positiven Entwicklung. Allerdings sehen wir, dass gerade kleinere