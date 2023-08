Ruijie Networks, Marktführer in der ICT-Branche, führte OEM- und ODM-Services in Europa ein, um Unternehmen zu helfen, ihren Nutzen zu steigern

PEKING, 3. August 2023 /PRNewswire/ – Ruijie Networks, ein Marktführer in der ICT-Branche, hat kürzlich OEM- und ODM-Services für ICT-Network-Produkte in der europäischen Region eingeführt, die drahtlose Produkte, Campus-Netzwerkgeräte und Switches für Rechenzentren umfassen. Durch die Nutzung seiner Lieferkettenvorteile und seiner fortschrittlichen Fertigungskapazitäten kann Ruijie flexible und qualitativ hochwertige OEM- und ODM- Services anbieten, die auf die Kundenanforderungen zugeschnitten sind, und so europäischen Unternehmen helfen, ihre Ressourcen zu integrieren und ihre Geschäftsvorteile zu maximieren.

Als führender Anbieter in der ICT-Branche hat Ruijie mehr als 60 Länder und Regionen weltweit beliefert und bietet in 10 Ländern OEM- und ODM-Services an.