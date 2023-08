Studie Mehrheit befürwortet ökologischen Umbau der Wirtschaft

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Laut einer Studie des Umweltbundesamts (UBA) befürwortet die große Mehrheit der Deutschen den ökologischen Umbau der Wirtschaft. In der Erhebung, die am Donnerstag vorgestellt wurde, gaben 91 Prozent der Befragten an, dieses Ziel zu unterstützen.



Die Ergebnisse zeigen demnach aber auch, dass der Wirtschaftsumbau bei vielen Bürgern ⁠Unsicherheit⁠, Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt sowie Angst vor einem sozialen Abstieg hervorruft. So befürchten drei Viertel der Befragten, dass die ökologische Transformation die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland vergrößert. Rund 40 Prozent haben Angst vor einem sozialen Abstieg aufgrund des Umbaus der Wirtschaft.