DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 1450 auf 1550 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für das Adipositas-Geschäft des Pharmakonzerns an "die sich schnell verändernde Welt der Adipositasschätzungen" an. Die sich daraus ergebenden deutlich höheren Ergebnisschätzungen reflektierten sein gestärktes langfristiges Vertrauen in die Nachfrage nach Medikamenten zur Gewichtsreduktion./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2023 / 07:03 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 144,6EUR gehandelt.