(Neu: Ökonomen-Kommentare)



WIESBADEN (dpa-AFX) - Die lahmende Weltwirtschaft belastet Deutschlands Exportunternehmen. Trotz gestiegener Ausfuhren im ersten Halbjahr ist die Stimmung im deutschen Außenhandel "so schlecht wie seit vielen Jahren nicht mehr", sagte Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), am Donnerstag. Nach vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes stieg der Wert der Warenexporte "Made in Germany" in den ersten sechs Monaten zum Vorjahreszeitraum um 3,5 Prozent auf 791,5 Milliarden Euro. Wichtige Wachstumsmärkte wie China schwächelten allerdings zuletzt.

"Während sich Angebotsprobleme wie die Unterbrechungen in den Lieferketten zunehmend auflösen, schwindet die Nachfrage", erläuterte Jandura. Dem Ifo-Institut zufolge fielen die Erwartungen der deutschen Exportindustrie zuletzt auf minus sechs Punkte und damit auf den schlechteste Wert seit Mai 2020, "als die Coronapandemie die weltweite Konjunktur abwürgte", sagte Jandura. Gründe dafür sieht er "in der lahmenden weltwirtschaftlichen Entwicklung, den erschwerten Finanzierungsbedingungen durch die weiter steigenden Zinsen der Europäischen Zentralbank sowie einer nur langsam sinkenden Inflation."