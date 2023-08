KfW IPEX-Bank Finanzierung für innovative Heizsysteme

Frankfurt am Main (ots) -



- Vaillant Group investiert in moderne und klimafreundliche Heiztechnik

- F+E für die Wärmewende



Die KfW IPEX-Bank stellt dem Heiztechnikanbieter Vaillant eine Finanzierung über

118 Mio. EUR für seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Verfügung.

Die Finanzierung dient der Entwicklung innovativer Heizsysteme, insbesondere der

Weiterentwicklung von klimafreundlichen Wärmepumpen.



Die Mittel leisten einen Beitrag dazu, die erheblichen Investitionen

vorzunehmen, die das Unternehmen für die Energie- und Wärmewende in den

kommenden Jahren tätigen wird. Abhängig von der zukünftigen Marktentwicklung

investiert die Vaillant Group inklusive der laufenden Projekte bis zu 2

Milliarden Euro in das wachsende Geschäft mit Wärmepumpen.

Investitionsschwerpunkte sind der Ausbau der Produktions- und

Entwicklungskapazitäten sowie die Erweiterung des Dienstleistungsangebots für

Fachhandwerkspartner.