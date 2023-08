Heliostar entwickelt Szenarien für den Untertagebau im Projekt Ana Paula, Mexiko, weiter

- Die gemessene und angezeigte Ressource Ana Paula enthält durchschnittlich 5.350 Unzen Gold pro vertikalem Meter zwischen 725 und 950 Metern Höhe (unmittelbar unter der Oberfläche).

- Die günstige Ausrichtung, Breite und geringe Tiefe der Lagerstätte machen die Ressource für den Untertagebau geeignet.

- Heliostar prüft derzeit Szenarien für den Abbau unter Tage mit verschiedenen Cut-off-Gehalten und potenziellen Durchsatzraten

- Potenzielle Untertage-Bergbauszenarien nutzen die Vorteile des bestehenden 412 Meter langen Portals und des Abstiegs in Produktionsgröße

Vancouver, Kanada, 3. August 2023 - Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR, OTCQX: HSTXF, FRA: RGG1) ("Heliostar" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/heliostar-metal ... - freut sich, die Fortschritte bei der Neufestlegung der aktuellen Vormachbarkeitsstudie (die "PFS") auf dem unternehmenseigenen Projekt Ana Paula in Mexiko ("Ana Paula" oder das "Projekt Ana Paula") bekannt zu geben, um potenzielle Untertageabbauszenarien zu bewerten. Das Unternehmen evaluiert drei Untertagebauszenarien mit unterschiedlichen Cut-off-Gehalten und Abbauraten, die für eine detailliertere Evaluierung und einen Vergleich weiterentwickelt werden. Alle drei Szenarien weisen das Potenzial auf, zu Beginn und während der gesamten Lebensdauer der Mine hohe Gehalte zu liefern.

Charles Funk, CEO von Heliostar, sagte: "Wir treiben die Umplanung von Ana Paula in Richtung einer Untertagemine rasch voran. Das hochgradige Panel ist flach und breit und hat eine günstige Ausrichtung für einen produktiven Untertagebau. Das Unternehmen verfeinert derzeit drei Szenarien, um den Ansatz zu wählen, der die Rentabilität des Abbaus maximiert und die Zeitspanne bis zur Produktion verkürzt. Einer der Schlüssel dazu ist der Abbau hoher Gehalte zu einem frühen Zeitpunkt in der Lebensdauer der Mine, verglichen mit dem Tagebauszenario. Wir werden das beste Ergebnis auswählen und die Machbarkeitsstudie im Jahr 2023 durchführen. Wir erwarten weitere Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit der Mine, da die aktuellen Analysen die hervorragenden Ergebnisse des Bohrprogramms von Heliostar im Jahr 2023 nicht berücksichtigen."

Goldverteilung innerhalb der Ressource

Die gemessenen und angezeigten Ressourcen der PFS 2023 von Ana Paula enthalten durchschnittlich 5.350 Unzen Gold pro vertikalem Meter zwischen 725 und 950 Metern Höhe (unmittelbar unter der Oberfläche). Die Zone liegt zwischen einem Maximum von 8.540 Unzen pro vertikalem Meter in 775 Metern Höhe und einem Minimum von 1.080 Unzen pro vertikalem Meter in 925 Metern Höhe. Die Unzenverteilung im Tagebaubereich der Ressource wird durch die Tagebauhülle der PFS 2023 und im Untertagebereich durch eine Cutoff-Ressourcenhülle mit einem Goldgehalt von 1,6 Gramm pro Tonne (g/t) begrenzt.

Abbildung 1 zeigt eine grafische Darstellung der enthaltenen gemessenen und angezeigten Unzen nach Höhenlage innerhalb der PFS-Ressource 2023.

Abbildung 1: Ansicht des Ressourcenmodells aus der PFS 20231 im Schnitt mit Blick nach Norden. Diagramm mit gemessenen und angezeigten Unzen nach Höhenlage im Schnitt.

Szenarien für den Untertagebergbau

Für Ana Paula werden derzeit mehrere potenzielle Abbauszenarien geprüft. Im Rahmen der Neufestlegung des Projekts wird das am besten geeignete Abbauszenario bewertet, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung der Projektwirtschaftlichkeit (NPV und IRR) bei gleichzeitiger Verringerung der anfänglichen CAPEX im Vergleich zu dem in der PFS von 2023 vorgeschlagenen Tagebauszenario liegt.

Das Unternehmen beauftragte JDS Energy & Mining Inc. mit der Evaluierung der Optionen, die den bestehenden Abbau auf dem Grundstück abgeschlossen haben. Derzeit bewerten die Ingenieure drei Szenarien mit unterschiedlichen Cutoff-Gehalten und Durchsatzraten für die Lagerstätte Ana Paula unter Verwendung des Ressourcenmodells der Vormachbarkeitsstudie 2023. Das Unternehmen wird die Optionen nach Erhalt eines aktualisierten Ressourcenmodells und der Ergebnisse des metallurgischen Programms, die beide auf den im Jahr 2023 abgeschlossenen Bohrungen basieren, verfeinern. Die metallurgischen Ergebnisse werden im Oktober gemeldet und ein aktualisiertes Ressourcenmodell wird für November 2023 erwartet.

Das beste Ergebnis wird dann ausgewählt und im Jahr 2024 einer Durchführbarkeitsstudie unterzogen.

Aufschlüsselung der Höhenlage aus der PFS-Ressourcenschätzung 2023. Enthält nicht die Bohrungen von Heliostar aus dem Jahr 2023 Tagebau >0,6 g/t Untertage >1,6 g/t Über dem Cutoff-Grad Erhebungen Gold Unzen Goldgehalt (g/t) Gold Unzen Goldgehalt (g/t) Goldunzen insgesamt pro 25m Höhenunterschied Goldunzen pro Vertikalmeter Kommentar 1075 100 0.70 - - 100 - 1050 6,100 0.87 - - 6,100 250 1025 13,500 0.96 - - 13,500 540 1000 17,300 0.93 - - 17,300 690 975 12,500 0.86 - - 12,500 500 950 10,900 0.92 - - 10,900 440 925 27,100 1.44 - - 27,100 1,080 Beinhaltet das High Grade Panel 900 89,700 1.99 - - 89,700 3,590 Beinhaltet das High Grade Panel 875 129,300 1.71 - - 129,300 5,170 Beinhaltet das High Grade Panel 850 160,600 1.90 - - 160,600 6,420 Beinhaltet das High Grade Panel 825 185,600 2.26 - - 185,600 7,420 Beinhaltet das High Grade Panel 800 199,500 2.70 - - 199,500 7,980 Beinhaltet das High Grade Panel 775 212,200 3.06 1,200 2.25 213,400 8,540 Beinhaltet das High Grade Panel 750 135,400 2.47 1,400 2.22 136,800 5,470 Beinhaltet das High Grade Panel 725 58,300 1.89 2,900 2.25 61,200 2,450 Beinhaltet das High Grade Panel 700 11,900 1.10 4,600 2.26 16,500 660 675 2,100 1.03 6,000 2.44 8,100 320 650 - - 13,100 2.42 13,100 520 625 - - 7,200 2.52 7,200 290 600 - - 7,800 2.39 7,800 310 575 - - 6,900 2.47 6,900 270 550 - - 2,800 2.01 2,800 110 525 - - 5,400 2.50 5,400 210 500 - - 7,100 1.98 7,100 280 475 - - 21,700 2.79 21,700 870 Erweiterungszone 450 - - 39,700 3.18 39,700 1,590 Erweiterungszone 425 - - 30,700 2.68 30,700 1,230 Erweiterungszone 400 - - 17,900 2.45 17,900 720 Erweiterungszone 375 - - 1,100 2.21 1,100 40 Erweiterungszone 350 - - 8,800 6.54 8,800 350 Erweiterungszone 325 - - 18,700 5.27 18,700 750 Erweiterungszone 300 - - 2,400 2.96 2,400 90

Tabelle 1: Gewichtete durchschnittliche gemessene und angezeigte Goldgehalte und Gesamtunzen nach Höhenlage aus der PFS-Ressource 20231 . Die Ergebnisse können aufgrund von Rundungen leicht von der Ressourcenschätzung abweichen.

Erklärung der qualifizierten Person

Samuel Anderson, CPG, eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101"), hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage für diese Pressemitteilung bilden, geprüft und die darin enthaltenen Informationen genehmigt.

Über Heliostar Metals Ltd.

Heliostar ist ein junges Bergbauunternehmen mit einem Portfolio an hochgradigen Goldprojekten in Mexiko und Alaska.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Ana Paula in Guerrero, Mexiko. Darüber hinaus arbeitet Heliostar mit den mexikanischen Bundes- und Lokalbehörden an der Genehmigung des Goldprojekts San Antonio in Baja Sur, Mexiko. Das Unternehmen setzt seine Bemühungen zur Exploration des Goldprojekts Unga in Alaska, Vereinigte Staaten von Amerika, fort.

Die Lagerstätte des Projekts Ana Paula enthält nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 1.081.000 Unzen Gold (630.000 nachgewiesene und 451.000 wahrscheinliche Unzen) mit einem Gehalt von 2,38 Gramm pro Tonne ("g/t") Gold und 2.547.000 Unzen Silber (1.322.000 nachgewiesene und 1.226.000 wahrscheinliche Unzen) mit einem Gehalt von 5,61 g/t Silber. Ana Paula beherbergt gemessene und angezeigte Ressourcen von 1.468.800 Unzen Gold (703.800 gemessene und 765.000 angezeigte Unzen) mit 2,16 g/t Gold und 3.600.000 Unzen Silber (1.637.000 gemessene und 1.963.000 angezeigte Unzen) mit 5,3 g/t Silber. Die Anlage ist für den Tagebau zugelassen und verfügt über eine umfangreiche Infrastruktur, einschließlich eines Portals und eines 412 Meter langen Gefälles.

Die Heliostar Metals Aktie wird aktuell mit einem Plus von +6,67 % und einem Kurs von 0,183EUR gehandelt.