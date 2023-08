Maserati MCXtrema Das leistungsstärkste, extremste und wertvollste Fahrzeug der Marke (FOTO)

Modena (ots) - Sein Name ist Maserati MCXtrema, um die ganze Kraft eines 537 kW

(730 PS) starken Rennwagens auf den Punkt zu bringen - ganz ohne Typgenehmigung

für den Straßenverkehr.



Zunächst war die Idee unter der Bezeichnung Project24 bekannt. Doch jetzt ist es

an der Zeit, ihn der Öffentlichkeit mit seinem offiziellen Namen vorzustellen:

Dieser ist eine Reminiszenz an das Basismodell MC20 (Kraftstoffverbrauch

kombiniert: 11,5 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 261 g/km) - den "ersten

seiner Art" und einen vollständig in Italien hergestellten Supersportwagen, der

den Beginn der neuen Ära der Marke markierte. Er ist aber auch eine Hommage an

das mächtige Erbe von Maserati Corse und an das Konzept der Extreme.