Gerd Seitz Abdeckvlies Verkaufszahlen explodieren (FOTO)

Dürrwangen (ots) - Gerd Seitz betreibt einen Onlineshop für professionelle

Handwerker und sorgt damit für Unruhe in der Handelsbranche, da sich immer mehr

Handwerker von ihren alten Fachhändlern abwenden. Er hat nicht nur vielen

Preiserhöhungen, die sich in den letzten zwei Jahren am Markt eingeschlichen

haben, den Kampf angesagt, sondern überzeugt, dem Ansturm nach, zugleich durch

ausgezeichnete Qualität. Im Mittelpunkt der Debatte steht ein unschlagbar

günstiges Abdeckvlies. Warum kein Handwerker mehr an dem Abdeckvlies von Gerd

Seitz vorbeikommt, erfahren Sie hier.



Das Statistische Bundesamt (Destatis) stellt in einer Pressemitteilung vom

Februar dieses Jahres fest, dass sich die Preise für Baumaterialien im Jahr 2022

durchschnittlich um bis zu 30,6 Prozent erhöht haben, worunter auch das

Malervlies fällt. Wirtschaftsexperten sind sich sicher, dass hohe Baustoffpreise

in den nächsten Jahren ein Thema bleiben werden, auch wenn sich der Markt

langsam wieder reguliert. Die Handwerksbetriebe müssen sich somit langfristig

auf die neue Lage einstellen. Viele von ihnen tun das, indem sie sich nach einer

Alternative für ihren Lieferanten umsehen.