Kaiserslautern (ots) - Dr. Sebastian Adam ist Experte für Softwarelösungen im

Anforderungsmanagement und Geschäftsführer der OSSENO Software GmbH. Gemeinsam

mit Geschäftspartner und Account Manager Lukas Schönberger unterstützt er

Organisationen dabei, ihre Produktentwicklungsprozesse zu professionalisieren

und gezielt zu optimieren. Hier erfahren Sie, worauf Organisationen achten

sollten, um ihre Qualität zu verbessern.



Ganz gleich, in welcher Branche ein Unternehmen tätig ist oder ob es Produkte

oder Dienstleistungen anbietet, eines steht unweigerlich fest: Die Qualität muss

stimmen. Dabei geht es vor allem darum, Fehler zu vermeiden. Entscheidend ist

allerdings, nicht nur das Endprodukt hinsichtlich seiner Qualität zu bewerten,

sondern auch die Qualität des Entwicklungsprozesses in seine Analysen

einzubeziehen. Schließlich kann ein Produkt nur fachgerecht verbaut oder

angewendet werden, wenn die Produktion stimmt. "Wer heute die Qualität schleifen

lässt oder sich zu sehr auf nur eine der beiden Säulen konzentriert, wird schon

bald ins Hintertreffen geraten", mahnt Dr. Sebastian Adam, Geschäftsführer der

OSSENO Software GmbH.





"Letztlich gilt es, das Richtige richtig zu machen", ergänzt seinGeschäftspartner, Account Manager bei OSSENO Software GmbH, Lukas Schönberger."Um das zu realisieren, muss das Anforderungsmanagement der Unternehmen stimmen.Denn wer nicht versteht, was er wie umsetzen soll oder ein falsches Konzeptentwickelt, nimmt Fehler in Kauf und schadet der Qualität." Wer stattdessenschon beim Anforderungsmanagement alle relevanten Punkte abarbeitet, sorgt füreine umfassende Optimierung der Qualität. So kann viel stringenter undeffizienter im Entwicklungsprozess vorgegangen werden, was teure Fehler undNacharbeiten spart und das Endprodukt verbessert. Gemeinsam unterstützen Dr.Sebastian Adam und Lukas Schönberger Organisationen dabei, ihreProduktionsprozesse zu optimieren. Sie wissen damit aus eigener Erfahrung,worauf diese achten sollten, um für eine optimale Umsetzung zu sorgen. Worauf esankommt, um die Qualität dauerhaft zu verbessern, haben die beiden im Folgendenzusammengefasst.1. Das Richtige fokussierenIn erster Linie muss es darum gehen, die richtigen Produkte einzukaufen oderanzufertigen. Viele Organisationen legen ihren Qualitätsfokus jedoch zu starkauf die Optimierung der Umsetzung, vergessen aber, dass die Qualität bereitsviel früher beginnt. Schließlich kommt es in vielen Fällen nur aufgrund falscherProdukte zu späteren Problemen. Entscheidend ist, den Fokus zunächst auf eineklare Definition des Produkts einschließlich all seiner Qualitätsmerkmale zulegen und erst im zweiten Schritt eine qualitativ hochwertige Umsetzung zuplanen.2. Anforderungen wirklich verstehenUm ein Produkt präzise zu definieren und alle Erwartungen an die Qualitätangemessen zu berücksichtigen, braucht es konkrete Anforderungen. DiesenAnsprüchen müssen sich Organisationen bewusst sein. Wichtig dabei ist es,unnötige und falsche Anforderungen frühzeitig zu streichen und durch dierichtigen zu ersetzen. So wird nicht nur die Effizienz, sondern auch dieQualität messbar erhöht.3. Ein verlässliches Anforderungsmanagement etablierenUm die richtigen Anforderungen zu verstehen und zu erfassen und einen maximalenMehrwert für die Organisation zu schaffen, braucht es allerdings ein effektivesAnforderungsmanagement. Dieses sollte auf das individuelle Produktportfolio derOrganisation zugeschnitten sein. Dabei gilt es, die Anforderungen, die durch einbestimmtes Produkt oder Projekt erfüllt werden sollen, im Rahmen des Prozessessystematisch zu erarbeiten.4. Moderne Werkzeuge nutzenUm die Produktentwicklung möglichst effizient und fehlerfrei zu gestalten,sollten Organisationen stets auf moderne Werkzeuge zurückgreifen. Insbesondereauf das Anforderungsmanagement spezialisierte Tools helfen ihnen dabei, dieQualitätserwartungen an die Produkte zielführend und fehlerfrei zu erfassen undihre Auswirkungen auf die Entwicklungsschritte zu planen.5. Sich kontinuierlich verbessern und alle Beteiligten involvierenDie Qualitätsoptimierung profitiert von kontinuierlichen Verbesserungen. Dasschließt auch die Motivation aller Beteiligten ein. Sämtliche Mitarbeiter müssenfolglich geschult und nach Möglichkeiten unterstützt werden. Die Organisationsollte außerdem um ehrliches Feedback bitten, das sie zur stetenWeiterentwicklung ihrer Methoden und Werkzeuge einsetzen kann.Als Organisation möchten Sie Ihre Produktentwicklungsprozesse spürbareffizienter gestalten und wertvolle Ressourcen einsparen? Dann melden Sie sichjetzt bei Dr. Sebastian Adam und Lukas Schönberger von der OSSENO Software GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!