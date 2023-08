PEKING (dpa-AFX) - Chinas Behörden erwägen strengere Regeln für die Smartphone-Nutzung von Kindern und Jugendlichen. Die Regeln, die die chinesische Internetaufsicht am Mittwoch in einem Entwurf vorstellte, sehen vor, dass Smartphones und andere von Kindern und Jugendlichen genutzte Mobilgeräte mit einem "Jugendschutzmodus" ausgestattet werden.

China will Smartphone-Nutzung von Minderjährigen einschränken

