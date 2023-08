Die in der Eurozone stärker als erwartet gesunkenen Erzeugerpreise wirkten sich belastend auf den Euro aus. Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an deren Entwicklung die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet./jsl/jkr/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag an seine Vortagsverluste angeknüpft. Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0921 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0985 Dollar festgesetzt.

