LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit einer erneuten Zinsanhebung fortgesetzt. Der Leitzins steigt um 0,25 Prozentpunkte auf 5,25 Prozent, wie die Bank of England am Donnerstag nach ihrer Sitzung in London mitteilte. Ökonomen hatten diesen Schritt im Schnitt erwartet.

Bank of England hebt Leitzins erneut an

