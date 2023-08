Arcadia Minerals Limited - 1,5 Millionen Dollar Kapitalerhöhung für Bohrungen im Lithium-Sole-Projekt Bitterwasser

- Arcadia hat feste Zusagen von erfahrenen und professionellen Anlegern erhalten, um $1.500.000 über eine Platzierung von 15 Mio. Chess Depositary Interests over Shares (CDIs) zu $0,10 pro CDI aufzubringen.

- Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aktionäre hat sich der bestehende Großaktionär Raubex Group Limited (Raubex) verpflichtet, 431.250 $ im Rahmen der Platzierung zu zeichnen, wodurch er seinen Anteil von 28,75 % am Unternehmen beibehalten wird.

- Die Mittel werden es dem Unternehmen ermöglichen:

Durchführung von Bohrungen auf dem Lithium-Sole-Projekt Bitterwasser;

Weitere metallurgische Arbeiten auf den Bitterwasser-Lithiumtonen, einschließlich der Fertigstellung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA);

Abschluss eines Kartierungs- und Probe-Entnahmeprogramms für die ~200 bekannten Pegmatite auf dem Projekt Swanson; und

Betriebskapital

Arcadia Minerals Limited (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es verbindliche Zusagen von erfahrenen und professionellen Investoren erhalten hat, um 1.500.000 $ durch die Ausgabe von 15 Mio. CDIs zu einem Ausgabepreis von 0,10 $ pro CDI ("Platzierung") aufzubringen.

Jurie Wessels, Chairman von Arcadia, erklärte: "Die heute bekannt gegebene Kapitalerhöhung stellt die erforderlichen Mittel zur Verfügung, um eine wirtschaftliche Vorbewertung des Projekts Bitterwasser Lithium in Clay abzuschließen, den wässrigen Solekörper im Projekt Bitterwasser Lithium in Brines zu bohren und zu testen, um möglicherweise eine Entdeckung von regionaler Bedeutung zu machen, etwa 200 LCT-Pegmatite im Projekt TVC Pegmatite in der Nähe unseres Bergbauprojekts Swanson, das sich derzeit im Bau befindet, zu erkunden und weitere Arbeiten im Projekt Kum-Kum Nickel & PGE durchzuführen. Wir sind dankbar für die anhaltende Unterstützung der bestehenden Aktionäre sowie der neuen Investoren, die unsere Vision teilen, dass das Unternehmen die zuvor gemeldete Strategie vorantreibt und umsetzt."