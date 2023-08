Bayer fällt unter 50er- und 10er-EMA

Bedeutet, die Aktien von Bayer sind angeschlagen und müssen nun liefern. Die Papiere sollten den 50er- und 10er-EMA schnell zurückerobern und damit weitere Stärke andeuten. Sollte es in einer Gegenbewegung aber nur zu einem Anstieg bis in den Bereich des 10er- und 50er-EMA reichen, ohne nachhaltigen Durchbruch nach oben, wäre in der Folge mit eher weiter fallenden Kursen zu rechnen.

Trading-Strategie: