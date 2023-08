Deutscher Presserat nun auch für Gratisblätter zuständig

BERLIN (dpa-AFX) - Künftig können sich auch Leser vieler Gratiszeitungen an den Deutschen Presserat wenden. Der Bundesverband kostenloser Wochenzeitungen (BVDA) nimmt ab sofort an der freiwilligen Selbstkontrolle teil, umgekehrt öffnet sich der Deutsche Presserat laut Beschluss des Trägervereins auch für Anzeigenblätter. Das teilten die Beteiligten am Donnerstag in Berlin mit. Bundesweit erscheinen jede Woche 54,3 Millionen Exemplare der Gratisblätter, zwei Drittel der Auflage (35,3 Mio) machen BVDA-Mitglieder aus.

"Kostenlose Wochenzeitungen nehmen damit vollumfänglich am Beschwerdeverfahren teil, wenn die Verlage vorher eine entsprechende Selbstverpflichtungserklärung abgegeben haben", so der Presserat. "Bisher prüfte der Presserat Beschwerden gegen Anzeigenblätter regulär nur wegen Verletzungen des redaktionellen Datenschutzes."