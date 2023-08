Else bereitet sich mit trinkfertigen Ernährungsshakes für Kinder auf den Eintritt in den 52 Milliarden Dollar schweren globalen Markt für Kinderlebensmittel vor

- Else Nutrition will die allseits erwarteten trinkfertigen Ernährungsshakes für Kinder auf der Expo East 2023 vom 21. bis 23. September in Philadelphia vorstellen.

VANCOUVER, BC, 3. August 2023 / IRW-Press / - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine ersten Fertiggetränke in Form von Ernährungsshakes für Kinder in den Geschmacksrichtungen Vanille und Schokolade einführen wird. Diese Produkte werden auf der bevorstehenden Natural Products Expo East im September 2023 am Stand 2238 vorgestellt. Dieses Debüt stellt eine erhebliche Expansion des Unternehmens von seiner erfolgreichen Pulver-Produktlinie in den größeren, schnell wachsenden Markt der Fertiggetränke dar.

Aufbauend auf seiner eindrucksvollen Leistung bei Trinknahrung und Proteinshakes für Kinder, die sich in der Kategorie „Säuglingsnahrung und Trinknahrung für Kleinkinder“ im Bereich Naturprodukte im Jahr 2022 als die am schnellsten wachsenden Produkte erwiesen, macht Else Nutrition jetzt einen bedeutenden Schritt hin zum größeren Markt der Fertiggetränke und setzt dabei auf seine gefeierten hochwertigen pflanzlichen Nahrungsmittel.

Der Umsatz auf dem Markt für Kinderlebensmittel wurde im Jahr 2022 auf 52 Milliarden USD geschätzt und wird laut dem vor kurzem veröffentlichten Bericht von Persistence Market Research von 2023 bis 2033 voraussichtlich jährlich um durchschnittlich 5,5 % wachsen. Bis Ende 2033 soll der Markt einen Wert von 94,5 Milliarden USD erreichen. Nordamerika hat einen Anteil von 31,6 % am weltweiten Markt für Fertiggetränke für Kinder.

Insbesondere in ihren entscheidenden ersten Lebensjahren benötigen Kinder für ein gesundes Wachstum und eine gesunde Entwicklung eine nährstoffreiche Ernährung. Langfristig kann selektives Essverhalten bei Kindern dazu führen, dass sie keine vollwertige und ausgewogene Nahrung erhalten, was zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führen kann, etwa Immundefizienz, Mangelernährung, verringerte Muskelmasse, beeinträchtigte Knochengesundheit und Fehlentwicklungen, was zu schlechter Gesundheit und dadurch zur langfristigen Auswirkungen führen kann.

Die Eltern von heute sorgen sich um die Essgewohnheiten ihrer Kinder, insbesondere wenn sie berufstätig sind. Weltweit nimmt die Zahl der berufstätigen Mütter rasch zu. Dies kann bei den Kindern zu einer unausgewogenen Ernährung führen, da sie möglicherweise nicht genügend Nährstoffe erhalten. Dabei handelt es sich um ein schwerwiegendes Problem, mit dem viele Eltern konfrontiert sind.

Um dieses Problem zu lösen und sicherzustellen, dass ihre Kinder sämtliche Nährstoffe erhalten, greifen die Eltern auf nahrhafte Produkte zurück, die am Markt erhältlich sind.

„Dies ist eine spannende Zeit für Else Nutrition. Der Eintritt in den größeren Markt für Fertiggetränke stellt eine bedeutende Wachstumschance dar und baut auf dem Erfolg unserer Produkte in Pulverform auf“, erklärte Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition. „Wir laden alle Einzelhändler und Interessenten ein, uns auf der Expo East zu besuchen, zumal wir weiterhin bestrebt sind, die Ernährung von Kindern zu revolutionieren.“

Genau wie die Produkte in Pulverform sind diese neuen trinkfertigen Ernährungsshakes für Kinder im Rahmen von Clean Label Project Purity zertifiziert und frei von bedenklichen Chemikalien sowie von industriellen Toxinen und Umweltgiften, einschließlich Schwermetallen. Sie sind frei von Gluten, Milchprodukten, Soja, Maissirup und nicht gentechnisch verändert, und sie sind vollgepackt mit Eiweiß, gesunden Kohlehydraten und gesunden Fetten sowie mehr als 20 essenziellen Nährstoffen. Insbesondere enthalten sie erheblich weniger Zucker als führende Marken, was das Engagement von Else Nutrition für reine, minimal verarbeitete Nahrungsmittel veranschaulicht.

Nach ihrer Vorstellung auf der Natural Products Expo East (Stand NR. 2238 vom 21. bis 23. September) werden die Shakes in den gesamten USA erhältlich sein. Die Pulverprodukte der Linie Else Nutrition Kids Shakes wurden in den USA bundesweit für die Abrechnung über Versicherungen zugelassen, sodass sie für Familien im ganzen Land noch besser verfügbar sind.

Für weitere Informationen über Else Nutrition und seine Produktlinien besuchen Sie bitte www.elsenutrition.com.

Außerdem gibt das Unternehmen bekannt, dass es die Zuteilungsfrist für insgesamt 31.801.492 Performance Warrants (die „Performance Warrants“) um zwei Jahre auf den 12. Juni 2027 verlängert hat.

Die Performance Warrants wurden im Zusammenhang mit dem Abschluss der qualifizierenden Transaktion des Unternehmens am 12. Juni 2019 an bestimmte wichtige Mitglieder des Managements ausgegeben. Jeder Performance Warrant berechtigt den Inhaber zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens, wobei die Zuteilung der Performance Warrants in Stufen bei Erreichen bestimmter geschäftlicher Meilensteine erfolgt. Die Zuteilungsfrist für die Performance Warrants wurde zuvor im Jahr 2021 aufgrund von Verzögerungen in der Branche durch COVID-19 auf den 12. Juni 2025 verlängert. Nach der Änderung verfallen alle Performance Warrants, die bis zum 12. Juni 2027 nicht zugeteilt wurden.

Die Verlängerung der Performance Warrants wurde auf der Hauptversammlung des Unternehmens vom 29. Juni 2023 durch Abstimmung der Aktionäre genehmigt, wobei die Inhaber der Performance Warrants nicht zur Abstimmung zugelassen waren. Eine Beschreibung der geschäftlichen Meilensteine ist in den Materialien der Hauptversammlung enthalten, die den Aktionären zugesandt wurden und auf SEDAR abrufbar sind. Das Unternehmen hat ferner die bedingte Genehmigung der Toronto Stock Exchange für die Verlängerung der Zuteilungsfrist der Performance Warrants erhalten.

Die Änderung bei den Performance Warrants stellt eine „Transaktion mit einer nahe stehenden Person“ im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 Schutz der Minderheitsaktionäre bei Sondertransaktionen („MI 61-101“) dar. Die Änderung ist von der Bewertungspflicht gemäß Abschnitt 5.5(a) des MI 61-101 befreit, da die Änderung weniger als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens darstellt.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition Holdings Inc. (TSX: BABY, OTCQX: BABYF, FWB: 0YL) ist ein Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich in der internationalen Expansionsphase befindet und sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Seit der Einführung von Elses pflanzlicher Vollnahrung für Kleinkinder, die aus Vollwertkost, Mandeln, Buchweizen und Tapioka hergestellt wird, hat die Marke Tausende aussagekräftiger Zeugnisse und Bewertungen von Eltern erhalten, die Unterstützung nationaler Einzelhändler gewonnen und ein rapides Umsatzwachstum erzielt.

Preise und Auszeichnungen:

- Auszeichnung in der Kategorie „2017 Best Health and Diet Solutions“ beim Global Food Innovation Summit in Mailand

- Platz Eins auf Amazons Liste der Neuerscheinungen in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung im Herbst 2020

- Auszeichnung mit dem „Best Dairy Alternative Award 2021“ anlässlich der World Plant-Based Expo

- Finalist in der Kategorie „pflanzlicher Lebensstil“ des Nexty Award auf der Expo West 2022

- Im September 2022 landete Elses Produkt Super Cereal auf Platz Eins der meistverkauften Marken-Cerealprodukten auf Amazon

Kontakt Investor Relations:

RBMG - RB Milestone Group, LLC (RBMG)

Trevor Brucato, Managing Director

E: Baby@rbmilestone.com

www.rbmilestone.com

Lytham Partners, LLC

Herr Ben Shamsian

New York | Phoenix

E: shamsian@lythampartners.com

Tel.: 646-829-9701

TSX

Die TSX und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu werten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie „wird“ oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Termine für die Einreichung der Finanzdokumente des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln aktuelle Schätzungen, Überzeugungen und Annahmen des Managements wider, die von aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Es kann nicht versichert werden, dass sich das Vorangegangene als richtig erweisen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung gehen unter anderem von der Erwartung aus, dass es infolge von COVID 19 nicht zu Unterbrechungen oder Ausfällen in der Lieferkette kommt und dass die Herstellungs-, Vermittlungs- und Lieferlogistikvereinbarung mit dem Unternehmen nicht beendet wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Schätzungen, Ansichten und Annahmen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung widerspiegeln. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

