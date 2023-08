Deutschlandzentrale von Lazard zieht ins FOUR Frankfurt / Lazard-Deutschlandzentrale bezieht die 47. Etage im T1 / Kreative Raumkonzepte in der Mitte Frankfurts.

Frankfurt (ots) - Die Lazard Asset Management GmbH und der FrankfurterProjektentwickler Groß & Partner haben einen 10-jährigen Mietvertrag über rd.1.470 qm2 im FOUR unterzeichnet. Das internationale Unternehmen will in der 47.Etage des T1 seine Deutschlandzentrale einrichten. Es zieht voraussichtlichAnfang 2025 in den dann fertiggestellten Turm des neugestalteten Quartierszwischen Innenstadt und Finanzdistrikt ein. Um die Innenausstattung der Räumeder außergewöhnlichen Architektur des FOUR bestmöglich anzupassen, übernimmtVedacon die Einrichtung von zukunftsfähigen Arbeitsflächen. Die Lazard AssetManagement GmbH will mit großzügigen Workspaces und kreativen Raumkonzepten, denAustausch unter den Mitarbeitern fördern.PIMCO Prime Real Estate wird Turm T1 als Asset Manager betreuen. Nicole Pötsch,Head of North & Central Europe und Co-Head Investment Europe, PIMCO Prime RealEstate, sagt: "Wir haben FOUR T1 im Jahr 2021 im Auftrag unserer Kunden erworbenund sind nach wie vor überzeugt von der zentralen Lage und der hochwertigenQualität der Büroimmobilie. Das Frankfurter CBD hat sich auch während derPandemie als sehr widerstandsfähig erwiesen. Dieser jüngste Mietvertrag zeigt,dass die Mieter auch im derzeit volatilen Marktumfeld unseren Standpunkt zuBüroqualität und Standort teilen.""Wir freuen uns, dass wir mit der Lazard Asset Management GmbH einen weiterenhochkarätigen internationalen Mieter gefunden haben", sagt Karolina Thoben,Leiterin der Bürovermietung bei Groß & Partner. Das neue Quartier aus Wohnen,Leben und Arbeiten ziehe die Unternehmen an, die einen besonderen Wert auf diemoderne Gestaltung der Büroräume sowie auf ein urbanes Umfeld legen.Savills Deutschland hat die Lazard Asset Management GmbH beraten. Benjamin Remy,Head of Tenant Representation von Savills ergänzt: "Dieser Mietvertragsabschlussist sinnbildlich für die gegenwärtige Marktlage: Anspruchsvolle Büromietersichern sich Premiumimmobilien in bester Lage und höchster Qualität, um denTalenten ein attraktives und zeitgemäßes Arbeitsumfeld zu ermöglichen und sichals fortschrittlicher Arbeitgeber zu präsentieren. Mediathek: gross-partner.dePressekontakt:Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbHAnette von ZitzewitzSiesmayerstraße 21 | 60323 Frankfurt am Main+49 (0)69 - 36 00 95 724 | + 49 (0) 171 2432736mailto:anette.vonzitzewitz-extern@gross-partner.demailto:presse@gross-partner.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/162850/5572868OTS: Groß & Partner