AUTODOC fait appel à un expert d'Amazon pour la gestion par catégorie dans l'UE (FOTO)

Berlin (ots) - AUTODOC, l'un des principaux distributeurs en ligne de pièces

détachées et d'accessoires automobiles en Europe, renforce son équipe de

direction avec la venue de Raoul Heinze, dorénavant vice-président principal du

département de gestion par catégorie pour l'UE. Cette nouvelle division, basée

au Luxembourg, a pour objectif d'établir de nouvelles normes en matière

d'expérience client au sein d'AUTODOC.



Raoul Heinze a rejoint AUTODOC en mai 2023 en tant que vice-président principal

et dirige désormais le nouveau département de gestion par catégorie pour l'UE.

En tant que membre de l'équipe de direction, il rend compte directement à Dmitry

Zadorojnii, codirecteur général d'AUTODOC SE. Fort de 25 ans d'expérience

professionnelle dans les secteurs de la vente et de la technologie, il apporte

une riche expérience managériale à ce poste. Auparavant, M. Heinze a occupé

divers postes de direction chez Amazon pendant 13 ans, où il a dirigé les

opérations européennes du marché secondaire de l'automobile entre 2016 et 2021.





" AUTODOC est une entreprise fascinante, en particulier parce qu'elle seconcentre résolument sur le segment du marché secondaire européen del'automobile, et ceci dans 27 pays. Depuis 15 ans, cette priorité accordée auxclients du secteur automobile et à l'écosystème associé s'est révéléeextrêmement fructueuse et financièrement viable, ce qui ouvre un large éventailde possibilités en matière d'innovation ", déclare Raoul Heinze. " Je suisparticulièrement impressionné par la rapidité avec laquelle les décisions sontprises et mises en oeuvre ici. L'état d'esprit stratégique de l'équipe dedirection, ainsi que la passion et le dynamisme de l'entreprise, correspondentparfaitement à mon style de travail personnel. Je suis très enthousiaste àl'idée de travailler avec mes collègues du marketing et de la gestion de lachaîne logistique pour développer le plein potentiel d'AUTODOC.Nouveau département d'AUTODOC au Luxembourg : gestion par catégorie pour l'UEEn juin 2023, AUTODOC a mis en place le département de gestion par catégoriepour l'UE au Luxembourg, qui est désormais la base pour la coordination àl'échelle de l'Europe. Le département de gestion par catégorie pour l'UE estconçu pour optimiser davantage l'expérience du client chez AUTODOC et travailleen étroite collaboration avec les départements déjà existants du marketing et dela chaîne logistique. Le nouveau département a notamment pour missiond'introduire de nouvelles catégories, d'élargir la gamme de produits pour lesclients B2C et B2B/AUTODOC PRO, de développer davantage les relationsstratégiques avec les fournisseurs, d'améliorer la disponibilité des produits etde gérer une tarification multicanal attrayante." Chez AUTODOC, nous accordons une grande importance à une gestion efficace parcatégorie, car elle contribue de manière significative à l'amélioration de notreexpérience client et de notre proposition de valeur, " déclare DmitryZadorojnii, codirecteur général d'AUTODOC. " Nous sommes très heureux de voirRaoul Heinze assumer la nouvelle fonction de vice-président principal dans cesecteur. Grâce à sa vaste expérience, notamment dans le secteur automobile, et àses compétences techniques et de direction considérables, il nous aidera àaméliorer en permanence la qualité de l'expérience d'un nombre toujours plusgrand de clients. "En plus de Raoul Heinze, huit à dix employés devraient travailler sur le nouveausite de l'entreprise au Luxembourg. La division Gestion par catégorie, quicomprend actuellement huit équipes, comptera à l'avenir environ 175 employés,dont 150 sont déjà employés par AUTODOC en Allemagne, en Moldavie, en Pologne,au Portugal et en Ukraine.La filiale Autodoc Luxembourg S.à r.l. a été créée en mai 2023.À propos d'AUTODOCAUTODOC est l'un des principaux détaillants en ligne de pièces et d'accessoiresautomobiles en Europe. L'entreprise, qui a été fondée à Berlin en 2008 parAlexej Erdle, Max Wegner et Vitalij Kungel, est rapidement devenue l'une desentreprises d'internet les plus dynamiques d'Europe. Depuis novembre 2022,l'entreprise opère en tant que société anonyme européenne sous le nom d'AUTODOCSE. Le conseil d'administration est composé de Sandra Dax (co-directricegénérale) et de Dmitry Zadorojnii (co-directeur général). En 2022, AUTODOC aréalisé un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros (2021 : 1 milliardd'euros). L'offre d'AUTODOC comprend 5,2 millions de produits pour 166 marquesde voitures, 23 marques de camions et 154 marques de motos. AUTODOC possède desboutiques en ligne dans 27 pays européens. L'entreprise emploie environ 5 000personnes sur huit sites : en Allemagne, au Luxembourg, en France, au Portugal,en Pologne, en Moldavie, en République tchèque et en Ukraine.Demande d'informationsElena LorenzTél : +49 30 208476524E-mail : mailto:e.lorenz@autodoc.euContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/130889/5572932OTS: Autodoc AG