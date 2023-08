AUTODOC holt Amazon-Experten für EU Category Management (FOTO)

Berlin (ots) - AUTODOC, ein führender Onlinehändler für Fahrzeugersatzteile und

-zubehör in Europa, verstärkt sein Führungsteam mit Raoul Heinze, der jetzt als

Senior Vice President den Bereich EU Category Management leitet. Diese neu

gegründete Abteilung mit Sitz in Luxemburg soll neue Maßstäbe in der

Kundenerfahrung bei AUTODOC setzen.



Raoul Heinze kam im Mai 2023 als Senior Vice President zu AUTODOC und leitet nun

den neuen Bereich EU Category Management. Als Mitglied des Executive Leadership

Teams berichtet er direkt an Dmitry Zadorojnii, Co-CEO der AUTODOC SE. Mit

seinen 25 Jahren beruflicher Expertise im Handels- und Technologiebereich bringt

er eine Fülle an wertvoller Managementerfahrung in diese Position mit ein. Zuvor

war Heinze 13 Jahre lang in unterschiedlichen Führungspositionen bei Amazon

tätig und leitete dort zwischen 2016 und 2021 das europäische Automotive

Aftermarket-Geschäft.