Übergeordnet gelang es einen seit April 2022 bestehenden Abwärtstrend unter sehr hoher Volatilität im Sommer zu verlassen und dadurch ein Kaufsignal in Richtung 56,43 US-Dollar zu etablieren. Dieses Ziel konnte erfolgreich abgearbeitet werden, nun aber drücken Bären die Aktienmärkte in die Verlustzone, wovon Dow auch betroffen ist. Bei weiteren Abschlägen könnte hieraus sogar ein astreines Short-Signal hervorgehen.

Sollten sich die Abschläge in dieser Woche weiter fortsetzen und Dow unter den EMA 50 auf Tagesbasis von 54,70 US-Dollar zurückfallen, müsste erneut der EMA 200 bei 53,69 US-Dollar als Unterstützung aushelfen. Notierungen darunter würden allerdings Zweifel an der Nachhaltigkeit des zuletzt etablierten Bodens wecken, dies könnte mit weiteren Verluste auf 51,76 und womöglich noch 50,78 US-Dollar einhergehen. Auf der Oberseite gilt es dagegen die Barriere um 56,43 US-Dollar aus dem Weg zu räumen, nur in diesem Fall könnte anschließendes Kurspotenzial an die aktuellen Jahreshochs von 60,88 US-Dollar freigesetzt werden.

Dow Inc. (tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Derzeit befindet sich Dow in einer schwierigen Situation, greifen Bullen nicht sehr bald durch und stabilisieren die Aktie spätestens im Bereich des EMA 200, könnte sich der Ausflug aus der letzten Woche als Fehlsignal entpuppen und weitere Verluste auf die genannten Marken von 51,76 und 56,78 US-Dollar hervorrufen. Daher sollte die Aktie vorläufig engmaschig beobachtet werden, um die richtigen Schlüsse für die Zukunft ziehen zu können. Aktuell gehen keine Handelsansätze aus dem Chartverlauf hervor.

