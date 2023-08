WERDOHL (dpa-AFX) - Der Schienen- und Verkehrstechnikkonzern Vossloh hat im ersten Halbjahr von einer anhaltend hohen Nachfrage in allen Bereichen profitiert. Umsatz und Auftragsbestand kletterten auf Rekordniveaus. Die Aktie legte am Mittag um rund 1,4 Prozent zu und setzte damit ihren Aufwärtstrend der vergangenen Tage fort.

Der Umsatz stieg im Halbjahr um 26 Prozent auf gut 600 Millionen Euro, wie das im Mai in den Nebenwerte-Index SDax zurückgekehrte Unternehmen am Donnerstag in Werdohl mitteilte. Damit stieg der Wert auf einen neuen Rekord. Der Konzern erklärte den Anstieg mit einer erhöhten Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen zur Bahninfrastruktur weltweit. Vor allem in Amerika und Asien lief das Geschäft gut.