Nicola Mining und High Range reichen Antrag auf Genehmigung einer Massenprobenahme ein und beginnen mit der Straßenerrichtung im hochgradigen Goldprojekt Dominion Creek

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 3. August 2023 / IRW-Press / – Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLI) ( das „Unternehmen“ oder „Nicola“ ) freut sich, nachfolgend über die aktuellen Arbeiten im Konzessionsgebiet Dominion Creek (das „Goldprojekt“) zu berichten. Das Goldprojekt befindet sich 43 Kilometer nordöstlich der Stadt Wells und rund 110 Kilometer ost-südöstlich von Prince George. Das Unternehmen hat im Vorfeld zwei wichtige Vereinbarungen mit der Firma High Range Exploration Ltd. („High Range“) angekündigt:

Eine strategische Verarbeitungs- und Gewinnbeteiligungsvereinbarung [1] („ Gewinnbeteiligungsvereinbarung “), bei der die Gewinne zu gleichen Teilen an das Bergbauunternehmen High Range und das Verarbeitungsunternehmen Nicola aufgeteilt werden (50:50). Mineralkaufvereinbarung [2] („ Kaufvereinbarung “), mit der das Unternehmen eine Beteiligung von 50 % am Goldprojekt erwirbt.

Mit der Gewinnbeteiligungsvereinbarung und der Kaufvereinbarung sichert sich Nicola eine wirtschaftliche Gesamtbeteiligung von 75 % am Goldprojekt.

Seit dem Abschluss der Kaufvereinbarung haben High Range und Nicola (die „Vertragsparteien“) gemeinsam erfolgreich einen Antrag auf Genehmigung der Entnahme einer 10.000 Tonnen schweren Massenprobe („Massenprobengenehmigung“) beim Energie- und Bergbauministerium (Ministry of Energy, Mines and Low Carbon Innovation/„EMLI“) eingebracht und Beratungsgespräche mit den First Nations geführt. Am 16. Juli 2023 traf sich Alan Raven als Vertreter des Goldprojekts zu Gesprächen mit dem Chief und Council der Lheidli T'enneh First Nation. Am 27. Juni 2023 wurde ein Unterstützungsschreiben übermittelt, das an EMLI weitergeleitet wurde.

Wie bereits in der Pressemeldung vom 2. Juni 2021 erläutert, hatten die Vertragsparteien ein Budget in Höhe von bis zu 300.000 Dollar für die Errichtung von Zufahrtsstraßen und die Modernisierung der Infrastruktur bereitgestellt. Seither wurde allerdings ein großer Teil der Zufahrtsstraßen von anderen Projektbetreibern errichtet, weshalb das für die Straßenarbeiten vorgesehene Budget deutlich geringer ausfiel. Nicola hat sich bereit erklärt, bis zu 100.000 Dollar in den Beginn der Straßensanierung zu investieren. Damit sollten die Arbeiten am Goldprojekt rascher vonstatten gehen, sobald die Massenprobengenehmigung erteilt wird.