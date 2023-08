Mainz (ots) - Die duale Ausbildung im Hörakustiker-Handwerk ist weiterhin

hochattraktiv für Berufseinsteiger und -einsteigerinnen, wie sich zum

Ausbildungsbeginn zeigt: Über 500 Auszubildende der Hörakustik sind im Sommer

2023 in ihr erstes Lehrjahr gestartet. Rund 3.000 Auszubildende insgesamt

erlernen aktuell den Beruf Hörakustiker oder Hörakustikerin in Deutschland. Pro

Kalenderjahr entscheiden sich durchschnittlich 1.000 Menschen für einen

Karrierestart in diesem vielseitigen Gesundheitshandwerk.



"Die Ausbildung im Hörakustiker-Handwerk ist der erste Schritt in einen

topmodernen Gesundheitsberuf, der beste Karrierechancen bietet. Wer sich dafür

entscheidet, kann sich auf ein sinnstiftendes Berufsleben mit

abwechslungsreichen Tätigkeiten und hervorragender Zukunftsperspektive freuen",

sagt Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha).





Fachkräftebedarf weiter hochTrotz der mehr als 500 Ausbildungsanfänger in diesem Sommer bleibt derFachkräftebedarf im Hörakustiker-Handwerk weiterhin hoch. Durch dendemografischen Wandel nimmt der Anteil der Bevölkerung zu, der anAltersschwerhörigkeit leidet und auf eine professionelle Versorgung mitHörsystemen durch Hörakustiker angewiesen ist."Junge Menschen für die Hörakustik zu begeistern, ist uns ein wichtigesAnliegen. Denn Hörakustikerinnen und Hörakustiker werden als hochqualifizierteFachkräfte dringend benötigt, um auch in Zukunft die Hörsystemversorgungwohnortnah auf hohem Niveau sicherzustellen", sagt Hörakustikmeister undbiha-Präsident Schmidt. Aktuell gibt es im ganzen Bundesgebiet noch offeneLehrstellen im Hörakustiker-Handwerk. "Bewerbungen sind praktisch überallwillkommen. Der Zugang zur Hörakustik-Ausbildung ist mit allen hierzulandeanerkannten Schulabschlüssen möglich", so Schmidt.Berufspraxis im Betrieb und gemeinsames Lernen am Campus HörakustikDie duale Ausbildung im Hörakustiker-Handwerk dauert in der Regel drei Jahre.Wer Abitur hat, kann sie verkürzen. Praxiserfahrung wird im jeweiligenAusbildungsbetrieb gesammelt. Der Berufsschulunterricht und überbetrieblicheAusbildungsteile finden in Blöcken zentral am Campus Hörakustik in Lübeck statt.Die hochmoderne Ausstattung dort bietet beste Ausbildungsbedingungen undermöglicht das Lernen mit neuesten Technologien und hervorragenden Dozenten, dieimmer auf dem neusten Stand des Wissens sind. Dazu gehören moderne audiologischeMess- und Anpasstechnik, 3D-Druck und CAD-Systeme, Hightech-Simulatoren und eineHörsystemebank mit digitalen Geräten aller Hersteller. Zudem gibt es am Campus