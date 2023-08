Alexander Smeja 5 Tipps, wie Geschäftsinhaber mit erfolgreicher Delegation ihr Unternehmen voranbringen (FOTO)

Köln (ots) - Alexander Smeja ist Unternehmercoach und Geschäftsführer von

ActionCOACH Business Coaching. Mit seinem ganzheitlichen Ansatz verhilft er

seinen Kunden zu Wachstum und unternehmerischer Freiheit. Hier erfahren Sie, wie

Geschäftsführer Ihr Unternehmen voranbringen.



Die meisten Menschen, die ein Unternehmen gründen, tun dies mit Leidenschaft.

Sie stecken ihr Herz und ihre Seele in die Firma. Am Anfang der

Unternehmensgründung läuft es gut und die Wachstumskurve geht oft steil nach

oben. Nach einiger Zeit wird jedoch meist das Thema "Zeit" zum Problem. Es

scheint nur noch in kleinen Schritten voranzugehen, bis das Unternehmen

schließlich stagniert. Um aus dieser Situation herauszufinden, setzen immer mehr

Unternehmer auf professionelle Business-Coachings. "Fest steht: Erfolgreiche

Menschen haben oft mit Coaches zu tun. Egal, ob im Sport, als Künstler oder eben

als Unternehmer. Wer mehr Klarheit möchte und endlich gen Wachstum streben will,

braucht jemanden, der einem den Weg leitet", bestätigt auch Alexander Smeja,

Geschäftsführer von ActionCOACH Business Coaching.