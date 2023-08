Geldsorgen im Urlaub áde - jetzt sorgt die Aircash App für einen stressfreien Kroatienaufenthalt

Wien/Zagreb (ots) - Die Geldmanagement-App garantiert flexible Zahlungen und

erleichtert Touristen das Urlauben in Kroatien.



Eines der beliebtesten Reiseziele in Europa ist Kroatien. Die warmen

Sommermonate verbringen vor allem die Österreicher gerne an der Adriaküste des

Mittelmeers. Urlaub ist aber mit viel Stress verbunden, vor allem wenn es um das

Bezahlen im Ausland geht. Kann man schon überall mit Euro bezahlen? Wo ist der

nächste Bankomat? Kann man Fährtickets mit Karte erstehen? Für einen

stressfreien Start in den Kroatienurlaub, lohnt es sich definitiv im Voraus zu

planen ­- und die Aircash-App herunterzuladen. Die mobile Geldmanagement-App

Aircash hat sich zu einem unbestreitbaren "Must-Have" für Touristen in Kroatien

entwickelt. Ziel dabei ist es, Urlaubern ein entspanntes Reiseerlebnis zu

ermöglichen.



Sicherheit in der Anwendung