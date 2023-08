A AUTODOC contrata especialista da Amazon para o cargo EU Category Management (FOTO)

Berlim (ots) - A AUTODOC, uma retalhista online líder no mercado de peças

sobresselentes e acessórios para veículos na Europa, reforça a sua equipa de

administração com Raoul Heinze, que assume agora o cargo de Senior Vice

President do departamento EU Category Management. Esta divisão recém-criada, com

sede no Luxemburgo, visa estabelecer novos padrões no que respeita a experiência

do cliente na AUTODOC.



Raoul Heinze juntou-se à AUTODOC em maio de 2023 na posição de Senior Vice

President e dirige agora o novo departamento EU Category Management. Como membro

da equipa Executive Leadership, é diretamente responsável perante Dmitry

Zadorojnii, Co-CEO da AUTODOC SE. Tendo 25 anos de experiência profissional nos

setores do retalho e da tecnologia, traz para este cargo uma vasta e valiosa

experiência de gestão. Anteriormente, Heinze ocupou vários cargos de gestão na

Amazon durante 13 anos, onde chefiou as operações europeias no mercado de

pós-venda automóvel de 2016 a 2021.