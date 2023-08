FirstElement Fuel bereitet sich auf die Feierlichkeiten zum 10-jährigen Bestehen vor

Das True Zero-Wasserstofftankstellennetz des Unternehmens hat seit seiner Gründung mehr als 5,5 Millionen Kilogramm Einzelhandels-Wasserstoffbrennstoff geliefert

Noch vor nur einem Jahrzehnt gab es nirgends auf der Welt eine Wasserstofftankstelle für den Einzelhandel

Weltweit führend bei der Anzahl der Wasserstoffzapfsäulen im Einzelhandel und der an Pkw und Lkw gelieferten Kilogramm Wasserstoff

IRVINE, Kalifornien, 3. August 2023 /PRNewswire/ -- FirstElement Fuel Inc. ("FEF" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führendes Unternehmen für den Bau und Betrieb von Wasserstofftankstellen und Wasserstofflieferketten, wird in diesem Monat sein 10- jähriges Bestehen an seinem Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, feiern.

Das Ziel des Unternehmens bleibt das gleiche wie bei seiner Gründung im Jahr 2013: Die breite Einführung von Brennstoffzellenfahrzeugen zu fördern, die Wirtschaftlichkeit des Fahrens zu verbessern, schädliche Emissionen zu reduzieren sowie die Automobilindustrie und die Welt zu verändern.

Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge haben das Potenzial, das moderne Verkehrswesen zu transformieren, indem sie die Auspuffemissionen eliminieren, die Kohlendioxidemissionen verringern und die Fahreffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Verbrennungsfahrzeugen mehr als verdoppeln. Heute ist FEF weltweit führend im Design, der Entwicklung und dem Betrieb von Wasserstofftankstellen und bedient seine Kunden mit 85 Wasserstofftankstellen im Einzelhandel, die sich auf ein Netz von 40 Tankstellen in ganz Kalifornien verteilen. Die Tankstellen von FEF werden unter der Unternehmensmarke "True Zero" betrieben, die für eine führende Leistung und Verfügbarkeit von wasserstoffbetriebenen Pkw und Lkw steht. Das Unternehmen baut sein Wasserstoffnetz in Kalifornien weiter aus, um mit Unterstützung von Zuschüssen der kalifornischen Bundes- und Regionalbehörden leichte, mittlere und schwere Fahrzeugklassen zu bedienen.

Im Laufe der letzten 10 Jahre wurde FEF durch staatliche Mittel der California Energy Commission, dem South Coast Air Quality Management District, dem Bay Area Air Quality Management District und dem Sacramento Municipal Air Quality Management District unterstützt. Private Finanzmittel wurden von Mitsui & Co, Air Water Inc., Honda Motor Company, Toyota Motor Corporation, MUFG, der Japan Bank of International Cooperation, Nikisso Company und Air Liquide bereitgestellt.