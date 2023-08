Steinbeis Augsburg Business School lädt zu "Starnberger See Gesprächen"

Augsburg/Starnberg (ots) - UNO-Denkfabrik: "Der Starnberger See ist wie Davos

für den deutschsprachigen Raum."



Die Steinbeis Augsburg Business School veranstaltet in diesem Jahr erstmalig die

"Starnberger See Gespräche". Diese sind als hochkarätiges Unternehmer- und

Managertreffen konzipiert, bei dem die großen wirtschaftlichen, politischen und

gesellschaftlichen Themen im Mittelpunkt stehen. Zum Auftakt stehen Künstliche

Intelligenz (KI) und Nachhaltigkeit (ESG: Environmental, Social, Governance) auf

der Agenda. "KI und ESG sind zwei der weitreichendsten Entwicklungen unserer

Zeit, auf die alle Teile der Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft

Antworten finden müssen", erklärt Andreas Renner, Geschäftsführer und

Akademischer Direktor der Steinbeis Augsburg Business School.



Die Veranstaltung findet am 27. September statt. Zielgruppe sind Vorstände,

Geschäftsführer, Aufsichts-, Verwaltungs- und Beiräte aus Deutschland,

Österreich und der Schweiz.