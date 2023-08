Flutterwave erweitert seine Überweisungsfähigkeiten in den USA, Kanada und Ägypten und benennt die App $end" in "Send App by Flutterwave" um

San Francisco (ots/PRNewswire) - Die Send App by Flutterwave ist ab sofort für

Android und iOS als Download verfügbar. Sie hat nun einen neuen Namen, einen

neuen Look und eine überzeugende Mission, Liebe in Sekundenschnelle zu schicken.



Mit diesem Relaunch können Nutzer von der Send App Geld aus den USA und Kanada

senden und auf neue Korridore nach Ägypten und Senegal zugreifen.





Diese kommen zu Ländern wie dem Vereinigten Königreich, der EU, Nigeria undanderen afrikanischen Ländern hinzu, in denen die Send App seit derMarkteinführung in 2021 erhältlich ist.Flutterwave (https://flutterwave.com/gb/) , Afrikas führendesZahlungstechnologieunternehmen, gab heute die Erweiterung seines mobilenProdukts $end bekannt, jetzt die Send App von Flutterwave(https://send.flutterwave.com/) , um schnellere, einfachere und erschwinglichereÜberweisungen von Menschen in der Diaspora an ihre Familien, Freunde undAngehörigen in Afrika zu ermöglichen. Die Send App unterstützt jetztÜberweisungen aus den USA und Kanada und hat neue Empfängerländer, nämlichÄgypten und Senegal, in sein Netzwerk aufgenommen. Send von Flutterwave wurde2021 im Rahmen seiner Mission eingeführt, den Afrikanern in der Diaspora eineschnelle, transparente und sichere Möglichkeit zu bieten, die Distanz zuüberbrücken, die Verbindungen zu stärken und sich mit dem Zuhause zu verbinden.Die Umbenennung erfolgt zu einer Zeit, in der sich die Überweisungen auf demKontinent in den letzten zehn Jahren verdoppelt haben - schätzungsweise $100Milliarden im Jahr 2022, (https://www.un.org/osaa/news/reducing-remittance-costs-africa-path-resilient-financing-development) laut den Vereinten Nationen, diedie Arztrechnungen, Schulgebühren und Lebenshaltungskosten von schätzungsweise200 Millionen Verwandten in Afrika unterstützen. Mit der Send App wurde dieGeldüberweisung auf eine neue Stufe gehoben und dient nun als Ausdruck von Liebeund Unterstützung sowie als Möglichkeit, positive Veränderungen im Lebenderjenigen herbeizuführen, denen man am Herzen liegt. Flutterwave engagiert sichdafür, den Gemeinschaften in der Diaspora dabei zu helfen, Verbindungen mitihren Wurzeln aufrechtzuerhalten, ohne dabei Transparenz, Gebühren, Sicherheitund Lieferzeit zu beeinträchtigen.Die App ist zurzeit im Play Store und im App Store verfügbar und zielt daraufab, das Kundenerlebnis zu verbessern. Weitere wichtige Merkmale der Send Appsind Support in Echtzeit und Wechselkursaktualisierung, ein verbesserterAktivitätsbereich, der Transaktionen in Echtzeit verfolgt. Hinzu kommt auch nochein neuer Gutscheincode-Bereich, der es Benutzern ermöglicht, Rabatte aufTransaktionen zu erhalten.