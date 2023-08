GCLSI 20 GW N-Typ Hocheffizienz-Zellenfabrik nimmt Produktion auf

Das ehrgeizige Projekt stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Schaffung einer vollständig integrierten Photovoltaik-Industriekette dar

WUHU, China, 3. August 2023 /PRNewswire/ – Am 28. Juli startete GCL System Integration Technology Co., Ltd. („GCLSI" oder „das Unternehmen") offiziell die erste Phase (10 GW) ihres 20 GW-Projekts zur Herstellung hocheffizienter N-Type-Zellen im Wanzhi-Distrikt in Wuhu, China. Die neue Anlage erweitert die Präsenz des Unternehmens im Bereich der N-type-Zellen erheblich und erhöht gleichzeitig die Zellenproduktionskapazität in den Modulfertigungsstätten in Hefei und Funing. Die volle Produktionskapazität wird voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres erreicht werden.