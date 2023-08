Apple – Entscheidung um 22 Uhr

Mit Amazon und Apple öffnen heute nach Handelsschluss in den USA noch einmal zwei wegweisende Schwergewichte ihre Bücher. Spannend wird dabei aber nicht nur sein, ob sich in den Zahlen erste Hinweise für eine möglicherweise schwächere Nachfrage finden werden.

Gerade bei Apple mit seinen vielen hochpreisigen Produkten wird der Markt genau hinschauen. Dazu zählt auch die kürzlich vorgestellte Datenbrille „Vision Pro“. Berichten zufolge musste Apple die Produktionsziele wegen technischer Probleme kassieren. Aber auch das Geschäft mit iPhones schwächelt. In Sachen Umsatz rechnen Analysten mit knapp 82 Mrd. Dollar und somit 1,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Dies wäre der stärkste Rückgang in einem Sommerquartal seit 2016. Die Aktie kletterte seit dem Tief zum Jahreswechsel um rund 60 Prozent, zuletzt schwächte sich die Dynamik etwas ab. Anleger bezahlen derzeit einen Preisaufschlag von gut 20 Prozent auf den langfristigen Mittelwert. Dies ist historisch gesehen eher viel und spricht für eine Pause. Ein Rücklauf in Richtung des Ausbruchsniveaus (180 Dollar) wäre daher nicht überraschend. Grundsätzlich ist der langfristige Aufwärtstrend aber intakt.

