Billig-Airlines drohen in Spanien hohe Strafen wegen Handgepäckregeln

Die Billig-Airlines könnten sich zum Beispiel aufgrund der von ihnen angebotenen Niedrigpreise in den Suchmaschinen besser positionieren. "Der ursprünglich in der Werbung angebotene Preis entspricht jedoch aufgrund dieser Praktiken in den meisten Fällen nicht dem Preis, den der Verbraucher letztendlich zahlt", heißt es.

Mehrere Low-Cost-Airlines, die Spanien anfliegen, hatten ihre Handgepäckregeln verschärft, zum Beispiel für vormals kostenloses Handgepäck zusätzlich Geld verlangt. Das Ministerium ist der Ansicht, dass diese Praxis möglicherweise gegen das spanische Gesetz verstößt. Zum einen, weil Leistungen, die traditionell im Ticketpreis inbegriffen waren, nun gesondert in Rechnung gestellt werden. Und zum anderen, weil in der Werbung dieser Airlines nur auf den Preis vor der Zahlung der zusätzlichen Kosten verwiesen werde.

MADRID (dpa-AFX) - Verschärfte Handgepäckregeln könnten die Billig-Airlines in Spanien teuer zu stehen kommen. Das Ministerium für Verbraucherschutz in Madrid hat wegen der als unzulässig erachteten Kosten für die Mitnahme von Handgepäck in der Kabine erste Sanktionsverfahren gegen mehrere Gesellschaften eingeleitet. Die Namen der betroffenen Airlines wurden vorerst nicht bekanntgegeben.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer