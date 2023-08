PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Donnerstag den dritten Handelstag in Folge Verluste verbucht. Analyst Pierre Veret vom Broker Activtrades sprach von nachlassender Risikobereitschaft der Anleger vor wichtigen Wirtschaftsdaten. Am Freitag steht der monatliche Arbeitsmarktbericht in den USA auf der Agenda. Außerdem verwies Veret auf die Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit in Verbindung mit den jüngsten durchwachsenen Quartalsberichten, was zusätzlich verunsichert habe.

Der EuroStoxx 50 verlor 0,73 Prozent auf 4304,63 Punkte. Der französische Cac 40 sank um 0,72 Prozent auf 7260,53 Punkte. In London ging es für den FTSE 100 um 0,43 Prozent auf 7529,16 Punkte abwärts. Wie von Ökonomen erwartet, hob die britische Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 5,25 Prozent an und schloss weitere Zinsschritte nicht aus. Damit rangiert der Leitzins nun auf dem höchsten Stand seit der Finanzkrise 2008.