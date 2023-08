Movella demonstriert auf der SIGGRAPH 2023 die Integration von Bewegungsaufnahmen mit Unity und Unreal

Movella wird auf der diesjährigen SIGGRAPH in Los Angeles die neuesten Workflows zur Bewegungserfassung für Game Engine-Technologie vorführen.

Henderson, NV / Accesswire / 3. August 2023 / Movella Holdings Inc. (NASDAQ:MVLA) („Movella“), ein führender Komplettanbieter von Sensoren, Software und Analysen, die die Digitalisierung von Bewegungen ermöglichen, wird seine Motion-Capture-Lösungen mit den führenden Game-Engines Unity und Unreal auf der SIGGRAPH 2023, die vom 6. bis 10. August im Los Angeles Convention Center stattfinde, präsentieren.

Zugehöriges Bild

Zusammen mit den Partnern Actor Capture, Facewear und Manus bringt Movella erstklassige Tools auf den Markt, darunter die Körper- und Fingerverfolgung in Echtzeit, mit der Filmemacher, Spieleentwickler und Content-Ersteller ihre Animations-Workflows optimieren und auf der globalen Bühne wettbewerbsfähig sein können.

Zugehöriges Bild

Von Hollywood-Filmen wie „Lyle, Lyle, Crocodile“ oder Blockbuster-Videospiel-Franchises wie „God of War: Ragnarok“, bis zu sich entwickelnden Unternehmen wie die 3rd World Studios in Pakistan – Movella ist die technologische Kraft hinter großen Ambitionen im Bereich der Bewegungserfassung. Indem die Xsens-Technologie von Movella die Grenzen des Möglichen überschreitet und gleichzeitig ein kostengünstiges Preismodell bietet, rücken Animationen für neue Spieler in den Bereich des Möglichen.

„Schauspieler und Animatoren sind seit über einem Jahrhundert zentraler Bestandteil des Filmgestaltungsprozesses“, so Dale Pistilli, VP Marketing bei Movella. „Unsere Lösungen ermöglichen es Produktionsunternehmen und Kreativen, schnell saubere Animationen zu erstellen, sodass Post-Produktionsstudios sich auf das konzentrieren können, was sie am besten können: Die Erstellung legendärer CGI. Unsere Technologie ist sowohl mit Unity als auch mit Unreal Engine vollständig kompatibel, sodass sie unabhängig von der verwendeten Pipeline eine effiziente Möglichkeit bietet, Bewegungsdaten zu integrieren.“