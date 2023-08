Tata Communications IZO Multi Cloud Connect bietet neue Möglichkeiten der Konnektivität und verbessert das Benutzererlebnis

MUMBAI, Indien, 3. August 2023 /PRNewswire/ – Tata Communications, ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, setzt heute neue Maßstäbe für Konnektivität und kündigt neue Funktionen in seiner IZO Multi Cloud Connect-Lösung an, die eine sofortige, nahtlose und flexible Integration mehrerer Clouds ermöglicht. Unternehmen profitieren von Geschwindigkeit und Intelligenz, indem sie digitale Geschäfte der nächsten Generation mit einer zuverlässigen und skalierbaren Multi-Cloud-Konnektivität ausstattet – End-to-End, On-demand und in Echtzeit. Weitere Vorteile sind Echtzeit-Bereitstellung, nutzungsabhängiger Abrechnung und verbesserte Leistung.

Über ein einziges Fenster bietet Tata Communications IZO Multi Cloud Connect Unternehmen eine verbesserte Benutzererfahrung beim Zugriff auf ihre Daten, Anwendungen und Inhalte. Sie erleichtert den IT-Betrieb eines Unternehmens bei der Verwaltung mehrerer Cloud-Services mit der Möglichkeit, unterwegs weitere Services hinzuzufügen, und bietet vollständige Transparenz und Verwaltung des Cloud-Datenverkehrs.

„Unser IZO Multi Cloud Connect bietet schnelle, nahtlose und intelligente Konnektivität für globale Unternehmen der nächsten Generation und unterstützt sie beim schnellen Umstieg in eine hypervernetzte Welt. Mit unserer digitalen Struktur integrieren wir IZO Multi Cloud Connect in die bestehende digitale Architektur des Unternehmens, um Prozesse zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Wir ermöglichen unseren Kunden eine größere Flexibilität, damit sie ihre Nutzer, Niederlassungen, Rechenzentren, Anwendungen, Cloud und Partner weltweit verbinden können", so Hon Kit Lam, Vice President, Core and Next- Gen Connectivity Services, Tata Communications. „Eine Multi-Cloud-Umgebung ist für Unternehmen heute eine Realität, da geschäftskritische Anwendungen zunehmend in die Cloud verlagert werden. IZO Multi Cloud Connect basiert auf dem globalen Netzwerk von Tata Communications und beseitigt Komplexitäten und Herausforderungen bei der Verwaltung virtueller Verbindungen und Netzwerkfunktionen kosteneffizient und mit einer End-to-End-Servicegarantie."