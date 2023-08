Patriot Battery Metals meldet den Abschluss einer strategischen Investition in Höhe von 109 Millionen CAD mit Albemarle Corporation

In Verbindung mit der strategischen Investition haben Patriot und Albemarle auch (i) eine Vereinbarung über Investorenrechte (die „Vereinbarung über Investorenrechte“) mit einer Laufzeit von zwölf Monaten abgeschlossen, wonach Albemarle unter bestimmten Bedingungen das Recht zugesprochen wird, Mitteilungen über die Teilnahme an zukünftigen Kapitalerhöhungen zur Aufrechterhaltung seines Beteiligungsniveaus zu erhalten, und (ii) eine unverbindliche Absichtserklärung („MOU“) zur Bewertung von Partnerschaftsmöglichkeiten abgeschlossen, um die Machbarkeit einer in das Konzessionsgebiet integrierten, nachgelagerten Lithiumhydroxidanlage mit Standort in Kanada oder den Vereinigten Staaten, möglicherweise auch in der Provinz Quebec, zu untersuchen.

Vancouver, British Columbia - 3. August 2023 - Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Patriot“) (TSX.V: PMET | ASX: PMT | OTCQX: PMETF | FWB: R9GA) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Privatplatzierung von etwa 109 Millionen CAD (die „strategische Investition“) in Patriot durch Albemarle Corporation („Albemarle‘) (NYSE: ALB) abgeschlossen hat.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an US-Presseagenturen oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

