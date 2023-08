Anmeldung für BlackBerry Summit jetzt eröffnet

Waterloo, Ontario (ots/PRNewswire) - Die größte Veranstaltung von BlackBerry,

auf der modernste Technologie vorgestellt wird, findet am 17. Oktober 2023 in

New York statt



BlackBerry Limited (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3935358-1&h=4117057175&u

=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3935358-1%26h%3D300

3108904%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.blackberry.com%252Fus%252Fen%26a%3DBlackBe

rry%2BLimited&a=BlackBerry+Limited) (NYSE: BB; TSX: BB) gab heute bekannt, dass

die Registrierung für den BlackBerry Summit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o

=3935358-1&h=2539540918&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%

26o%3D3935358-1%26h%3D1560020184%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.blackberry.com%25

2Fus%252Fen%252Fevents%252F2023%252Fblackberry-summit%253Futm_medium%253Dpress_r

elease%2526utm_source%253Dpress_release%2526utm_campaign%253Dfy24-q2_cem-uem-ues

_blackberry-summit-2023-pr-reg-open%26a%3DBlackBerry%2BSummit&a=BlackBerry+Summi

t) jetzt möglich ist. Unter dem Motto "Vertrauen", das auf der Konvergenz von

Sicherheit und Konnektivität beruht, verspricht der BlackBerry Summit,

Unternehmen dabei zu unterstützen, die vielen Vorteile einer hypervernetzten

Welt zu nutzen. Die größte Veranstaltung des Jahres wird am 17. Oktober 2023 im

Conrad New York Downtown stattfinden.