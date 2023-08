Kita-Schließungen belasten Großteil der Eltern

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Über die Hälfte der berufstätigen Eltern, deren Kinder eine Kita oder Tagespflege besuchen, hat in den vergangenen drei Monaten erlebt, dass eine Einrichtung wegen Personalmangels geschlossen oder nur verkürzt geöffnet wurde. Das zeigt eine aktuelle Befragung durch das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung (WSI).Ein Großteil der Eltern gibt an, durch die Schließungen belastet zu sein, ein Drittel hat wegen der Umstände die eigene Berufstätigkeit reduziert. Insbesondere Mütter übernahmen die zusätzliche Kinderbetreuung. Damit belegen erstmals Daten, wie stark der Personalmangel im Kitabereich den Alltag in den Familien belastet.WSI-Leiterin Bettina Kohlrausch spricht von einem "Auseinanderklaffen von Anspruch und Realität" bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und fordert eine "politische Ausbildungsoffensive", um den Fachkräftemangel zu bewältigen.