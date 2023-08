LOTTE HOTELS&RESORTS eröffnet in Hanoi das erste Übersee-Hotel der Marke „L7 HOTELS BY LOTTE".

SEOUL, Südkorea, 4. August 2023 /PRNewswire/ -- Der größte Hotelkonzern Südkoreas, LOTTE HOTELS&RESORTS, gab die Eröffnung des L7 HOTELS BY LOTTE WEST LAKE HANOI am 28. Juli bekannt, es handelt sich dabei um das erste Übersee-Hotel der Marke L7 HOTELS BY LOTTE in Hanoi, Vietnam.

Das L7 HOTELS BY LOTTE WEST LAKE HANOI befindet sich im Herzen des Bezirks Tay Ho in Hanoi, innerhalb der Lotte Mall West Lake Hanoi, dem größten Einkaufszentrum Vietnams mit einer Gesamtfläche von 353.700 m².