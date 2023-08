Miawpukek Horizon schließt sich mit EverWind Fuels zusammen, um ein Atlantisch-Kanadisches Zentrum für umweltfreundliche Energie (Advance Canadian Green Energy Hub) voranzutreiben

BURIN-HALBINSEL, Neufundland und Labrador, 4. August 2023 /PRNewswire/ -- Das in Neufundland ansässige Unternehmen Miawpukek Horizon Maritime Services („Miawpukek Horizon") und der Entwickler umweltfreundlicher Energie, EverWind Fuels („EverWind"), haben eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Entwicklung eines Umschlagskorridors für umweltfreundliche Brennstoffe zwischen EverWinds Projekt für sauberen Wasserstoff und Ammoniak, das auf der Burin-Halbinsel in Neufundland und Labrador geplant ist, und seiner Umschlaganlage in Point Tupper in Cape Breton, Nova Scotia unterzeichnet.