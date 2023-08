Ondo bringt USD Yield (USDY) für weltweite private und institutionelle Investoren auf den Markt (außerhalb der USA)

Das Debüt von USDY folgt auf den Einstieg von Ondo Finance in das Tokenisierungs-Segment zu Beginn des Jahres mit OUSG (Ondo Short-Term US Government Bond Fund), dem allerersten On-Chain-Produkt für US-Staatsanleihen. Mit Vermögenswerten im Wert von über 160 Millionen US-Dollar stößt OUSG auf großes Interesse, richtet sich jedoch ausschließlich an institutionelle Investoren.

„Bei Kryptowährungen steht die finanzielle Inklusion im Mittelpunkt, und wir sind sehr erfreut, privaten und institutionellen Investoren ein renditestarkes Produkt mit ausgereifter Finanzstrukturierung und umfassendem Investorenschutz anbieten zu können. USDY wird das Universum von Investoren erweitern, die auf eine globalere und digitalere Art und Weise Geld sparen und ausgeben wollen, indem die Rendite geteilt und die Transparenz und Sicherheit gegenüber herkömmlichen Stablecoins verbessert wird", sagte Nathan Allman, CEO von Ondo Finance.

USDY ist ein vorrangig besicherter Schuldtitel, der von Ondo USDY LLC ausgestellt wird. Diese in den USA ansässige Zweckgesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geleitet, dem ein unabhängiger Direktor angehört, und ist auf eine maximale Konkursfestigkeit ausgelegt. USDY ist durch eine rund 3-prozentige First-Loss-Aktienposition überbesichert, die kurzfristige Kursschwankungen bei US-Staatsanleihen auffängt.

Ankura Trust wird in Übereinstimmung mit den zugrundeliegenden Vertragsbedingungen als Verifizierungsstelle und Sicherheitenverwalter für USDY fungieren. Ab dem 60. Tag nach der Einführung wird Ankura Trust tägliche Berichte veröffentlichen, die den Kreditgebern Transparenz über die Vermögenswerte des Emittenten verschaffen. Als Sicherheitenverwalter wird Ankura die Vermögenswerte, die die Token absichern, einziehen und an die Inhaber zurückzuzahlen, falls Ondo seinen Geschäftsbetrieb einstellt oder gegen bestimmte Verpflichtungen verstößt, vorbehaltlich der Zustimmung durch die USDY-Inhaber. Diese Struktur gewährleistet ein Maß an Transparenz und Investorenschutz, das herkömmliche Stablecoins nicht bieten.

Derzeit nimmt USDY Einzahlungen entgegen. Investoren aus Ländern außerhalb der USA können mehr erfahren unter ondo.finance/usdy.

Haftungsausschluss

Die USDY-Token werden in den USA oder US-Personen weder angeboten noch verkauft und werden auch in Zukunft weder angeboten noch verkauft. Darüber hinaus wurden die USDY-Token nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz") oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Jurisdiktion registriert und dürfen in den USA oder US-Personen weder angeboten noch verkauft oder anderweitig übertragen werden, es sei denn, die Wertpapiere sind gemäß dem Gesetz registriert oder es besteht eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes. Für die Übertragung gelten weitere Einschränkungen.

Informationen zu Ondo Finance

Ondo Finance hat sich zum Ziel gesetzt, die Sicherheit, Effizienz und Zugänglichkeit von Finanzdienstleistungen durch institutionelle On-Chain-Angebote zu verbessern. Der Geschäftsbereich Technologie von Ondo Finance konzentriert sich auf die Entwicklung von On-Chain-Finanzsoftware. Sein Geschäftsbereich Vermögensverwaltung erstellt und verwaltet tokenisierte Produkte.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1805719/New_Ondo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ondo-bringt-usd-yield-usdy-fur-weltweite-private-und-institutionelle-investoren-auf-den-markt-auWerhalb-der-usa-301893356.html