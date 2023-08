Das Event begann mit großer Begeisterung, als der geschätzte CEO Leo eine inspirierende Grundsatzrede hielt, in der er seine Vision für die Zukunft von TVCMALL und die strategischen Ziele des Unternehmens für die kommenden Jahre zum Ausdruck brachte. Seine aufschlussreichen Bemerkungen waren tonangebend für die Konferenz und weckten bei den Teilnehmern ein Gefühl der Begeisterung. Der geschätzte Mitbegründer und VP, Rita, führte das Programm fort und hielt eine konstruktive Präsentation zum Thema „Aufbau eines umfassenden Win-win-Ökosystems für die Lieferkettenzusammenarbeit". Das Know-how und die strategischen Erkenntnisse Ritas erhellten die Bedeutung der Pflege beiderseitig vorteilhafter Partnerschaften und der Förderung von Innovationen in der gesamten Lieferkette.

SHENZHEN, China, 4. August 2023 /PRNewswire/ -- TVCMALL, eine führende Großhandelsplattform für Mobiltelefon-Zubehör Shopping , feierte am 20. Juli 2023 mit ihrem 15. Jubiläum einen bemerkenswerten Meilenstein. Um diesen bedeutenden Anlass zu feiern, veranstaltete das Unternehmen die TVCMALL 15th Anniversary Celebration und Strategic Partner Conference in einem luxuriösen Bankettsaal in einem Hotel in Shenzhen. Mehr als 90 geschätzte Kooperationspartner, darunter geschätzte Lieferanten, Markeninhaber, Logistikpartner und andere wichtige Stakeholder, beehrten die Veranstaltung mit ihrer Anwesenheit.

Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war die prestigeträchtige Preisverleihung, bei der TVCMALL den zuverlässigen Lieferantenpartnern einen herzlichen Dank aussprechen konnte. Ihre unermüdliche Unterstützung und ihr Engagement waren für den gemeinsamen Erfolg entscheidend. Jede überreichte Auszeichnung war ein Beweis für ihr Engagement für Exzellenz und ihren bedeutenden Beitrag zum Wachstum des Unternehmens.

Um gehaltvolle Gespräche mit geschätzten Partnern zu fördern, beteiligte sich CEO Leo mit drei angesehenen Vertretern leidenschaftlich an einer zum Nachdenken anregenden Diskussionsrunde mit dem Thema „Sich die Zukunft vergegenwärtigen, Erfolg durch Zusammenarbeit: Strategien zur Navigation in der aufstrebenden Branchenlandschaft erkunden". Das aufschlussreiche Gespräch sprach alle Teilnehmer intensiv an und hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck, der weiterhin den gemeinsamen Weg nach vorn inspiriert.

Während der Gruppenfotositzung im Laufe des Tages wurden unschätzbare Momente mit Partnern festgehalten, die Einheit und kollektive Erfolge symbolisieren. Die Konferenz ermöglichte einen offenen Ideenaustausch, einen aufrichtigen Austausch von Erfolgsgeschichten und die Stärkung professioneller Verbindungen, was die Werte von TVCMALL von Mitgefühl, Engagement, Hilfsbereitschaft und Vertrauenswürdigkeit widerspiegelt.

Dank 15 Jahren unerschütterlichen Engagements hat TVCMALL sich als die herausragende Großhandelsplattform aus einer Hand für Mobiltelefon-Zubehör etabliert und ist stolz darauf, eine große Auswahl von mehr als 600.000 Produkten in mehr als 20 Produktlinien anzubieten, die sich auf 3C-Elektronik, Heim und Garten sowie andere Bereiche erstrecken. Die enge Partnerschaft mit strategischen Partnern versetzt das Unternehmen in die Lage, mehr als 6.000 neue Artikel wöchentlich hinzuzufügen und gleichzeitig beispiellose Anpassungs-, Sourcing- und Direktversanddienste anzubieten. Das blühende Unternehmen verbindet sich mit einem einzigen Zweck: das Kundenerlebnis auf beispiellose Höhen zu bringen. (Besuchen Sie die Website, um mehr zu erfahren: www.tvcmall.com)

TVCMALL bedankt sich herzlich bei allen Freunden, die Interesse an dem Unternehmen gezeigt und es unterstützt haben. Ihre unermüdliche Unterstützung und ihr Vertrauen waren für das anhaltende Wachstum und den Erfolg von TVCMALL maßgeblich. Das Unternehmen fühlt sich geehrt, mit jedem einzelnen von ihnen gemeinsam eine stärkere Partnerschaft aufzubauen und den Weg für eine erfolgreiche Zukunft zu ebnen. In Zukunft bleibt TVCMALL entschlossen in seinem Engagement für die Bereitstellung beispielloser Produkte und Dienstleistungen. Gemeinsam erklimmen wir bei zukünftigen Kooperationen noch größere Höhen.

