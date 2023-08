"Während Russland und China sich in vielen instabilen Ländern Afrikas breitmachen, plagt Europa die Frage, wie man auf diese schleichende Machtübernahme in Teilen des Nachbarkontinents reagieren kann. Einfache Antworten gibt es darauf nicht. Aber man kann die Erfolgsrezepte der anderen durchaus adaptieren. Den Aufbau von Infrastruktur und Wirtschaft hat die EU als wichtige Elemente längst erkannt. Was noch fehlt, sind eine mutige Umsetzung - ohne diese Länder gleich in die Abhängigkeit zu treiben - und eine Portion Realismus. Es braucht einen außenpolitischen Kurs, der auf Verstand und Strategie und nicht auf Wünsch-dir-was beruht. Wenn der Westen gegen den Einfluss der Autokratien dieser Welt bestehen will, muss er die besseren Angebote vorlegen. Und darf sich nicht scheuen, manchmal auch mit Putschisten zu sprechen. Viele davon hat er selbst ausgebildet."/zz/DP/he

